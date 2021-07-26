نائب:وصول السيرة الذاتية للبرلمان لمرشح وزارة الصحة شقيق زوجة همام حمودي!

نائب:وصول السيرة الذاتية للبرلمان لمرشح وزارة الصحة شقيق زوجة همام حمودي!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت النائب، اقبال اللهيبي، اليوم الاثنين، وصول السيرة الذاتية لمرشح وزارة الصحة، من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقالت اللهيبي، في حديث صحفي،ان ” رئيس الوزراء ارسل السيرة الذاتية لمرشح وزارة الصحة وهو صفاء الحسيني، بموجب كتاب رسمي لاعضاء مجلس النواب”، مؤكدة ان “المرشح طبيب اختصاص جراحة العظام”.واضافت، ان “وصول  السيرة الذاتية تعني قرب عقد جلسة لمجلس النواب من اجل التصويت على حسم منصب وزير الصحة”، متوقعة بانه “خلال نهاية الاسبوع او بداية الاسبوع المقبل ربما يطرح ملف التصويت رسميا على اعضاء مجلس النواب”.يذكر ان الحسيني هو شقيق زوجة ضابط الحرس الثوري رئيس المجلس الأعلى المدعو همام حمودي ومن اصل إيراني.

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