نائب:وظيفة اللجنة الخماسية لترويج مبادرة الإطار واستقطاب النواب

نائب:وظيفة اللجنة الخماسية لترويج مبادرة الإطار واستقطاب النواب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح النائب عن الإطار التنسيقي عارف عبد الجليل، الخميس، وظيفة اللجنة الخماسية التي شكلها الإطار والاتحاد الوطني الكردستاني يوم أمس في منزل رئيس الاتحاد بافل طالباني.وقال عبد الجليل في تصريح صحفي، إن “وظيفة وعمل اللجنة الخماسية ترويج مبادرة الإطار التنسيقي واستقطاب النواب إلى داخل الإطار والتفاوض مع الكتل الأخرى ومتابعة ومراقبة  المشهد السياسي للخروج من الأزمة”.وأضاف أن “التحالف الثلاثي أخفق بتمرير مرشح رئيس الجمهورية لمرتين متتاليتين دون وجود تفاهمات، الأمر الذي يدعو جميع الكتل الخضوع لمبدأ التفاهم لتمرير الحكومة برمتها”.وبين أنه “نأمل أن تكون اللجنة الخماسية قادرة على حل الانسداد السياسي والتوصل إلى حلول سريعة مع الكتل السياسية”.وشكل الإطار التنسيقي لجنة خماسية تتكون من  الاتحاد الوطني، تحالف عزم، الاطار التنسيقي، المستقلون، حركة بابليون لمتابعة العملية السياسية والخروج من الازمة .

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