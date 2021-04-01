نائب:وفداً برلمانياً سيزور أذربيجان للتوقيع على 15 مذكرة تفاهم

نائب:وفداً برلمانياً سيزور أذربيجان للتوقيع على 15 مذكرة تفاهم
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الخميس، أن وفداً برلمانياً رفيعا سيزور أذربيجان خلال الأيام القليلة المقبلة.وذكر مكتبه الإعلامي في بيان ، أن “الكعبي، استقبل، سفير دولة أذربيجان ببغداد نصير ممدوف والوفد المرافق له”.وقال الكعبي، بحسب البيان، إن “العلاقات مع جمهورية أذربيجان تأريخية بسبب جملة من الروابط ما بين الشعبين لاسيما العلمية والدينية، فقد كانت و مازالت مدينة النجف الأشرف وكربلاء قبلة للسياحة الدينية للشعب الأذري وكذلك الدارسين في الحوزة في النجف، يقابلها وجود عدد كبير من الطلبة العراقيين حالياً في الجامعات في باكو وحجم التبادل السياحي”.وتابع، أن “تبادل الزيارات على الصعيد البرلماني شهد خلال السنوات الماضية تراجعاً ملحوظاً”، مؤكداً أن “وفداً برلمانياً رفيعا سيزور أذربيجان خلال الأيام القليلة المقبلة، وستكون هناك ملفات عديدة قيد الدراسة بين الجانبين، وبخاصة تفعيل أكثر من 15 مذكرة تفاهم والتي من المؤمل لها التوقيع عليها بين البلدين خلال العام الحالي وبداية العام المقبل”.وشدد، على أن “بناء علاقات قوية مع دولة تتطلب تأطيراً قانونياً وهذه الاتفاقيات كفيلة بتعزيز هكذا علاقات في الجانب التجاري والعلمي والثقافي والسياحي وغيرها من المجالات”.

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