نائب:ولايتي سيستمر بإدارة مجلس النواب لإنعدام التوافق السنّي

نائب:ولايتي سيستمر بإدارة مجلس النواب لإنعدام التوافق السنّي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين علي مردان ، اليوم الخميس ، خيارين لانتخاب رئيس جديد للبرلمان،  مبينا ان رئاسة البرلمان تخص المكون السني حصرا، وقال مردان في حديث صحفي، أن “النص الدستوري يتضمن انتخاب رئيس للمجلس بالأغلبية المطلقة أي نصف + واحد وبواقع 166 صوتا أو من خلال انسحاب المرشحين والذهاب نحو فتح باب الترشيح”. واضاف ان ” استمرار الخلاف السني وعدم التوافق على شخصية واحدة تدفع نحو بقاء رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن ولايتي بهذا المنصب”.واكد أن ” القوى السنية لم تحسم أمرها بعد في شأن اختيار رئيس للمجلس خلفا للرئيس المقال لمحمد الحلبوسي “.وتابع ان” كتلة دولة القانون مع اتفاق المكون السني على ترشيح شخصية واحدة لرئاسة البرلمان منعا لحصول الفوضى التي رافقت الجولات السابقة “.

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