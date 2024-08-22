نائب:ولايتي سيستمر بإدارة مجلس النواب لإنعدام التوافق السنّي

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- شبكة اخبار العراق
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نائب:مشاكل برواتب( 28 ) مؤسسة في حكومة الإقليم
مصدر مسؤول:رفض تركماني لدعوة رئيس مجلس كركوك للاجتماع
النجيفي:نينوى أصبحت سوقاً للمتاجرة بها من قبل الأحزاب الشيعية والسنّية
مصدر سياسي:خميس الخنجر في أربيل لاستماع توجيهات البارزاني بشأن حسم الرئاسة البرلمانية
العراق والسعودية يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين
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تغيير اسم الدوري الممتاز لكرة السلة إلى دوري المحترفين للموسم 2024-2025
إدارة الزوراء:سنلجأ إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي لإلغاء قرار الأولمبية بحل الإدارة
مصدر رياضي:إعفاء الأمين المالي لاتحاد كرة القدم لعدم تملكه شهادة تخصصية
تعيين الإسباني(رافائيل بول) مدربا مساعداً للمنتخب الوطني العراقي
الشهر المقبل..منتخب شباب العراق في بانكوك استعدادا لتصفيات كأس آسيا
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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لبنان تشكر إيران بالإيعاز لحكومتها في العراق برفع كميات النفط المرسلة لها للتغذية الكهربائية
الزراعة النيابية:رغم كل التنازلات التي قدمها السوداني لتركيا لم تستجيب لتزويد العراق بحصته العادلة من المياه
نائب:اعتقال شبكة تنصت وتزوير تابعة لمكتب السوداني
حزب الدعوة:عار على البرلمان العراقي زيادة رواتب نوابه
بالوثائق..نائب يطالب بإلغاء قرار زيادة رواتب النواب
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- اذاعة INN