نائب:يجب الضغط على تركيا بالورقة الاقتصادية لإطلاق حصة العراق المائية

نائب:يجب الضغط على تركيا بالورقة الاقتصادية لإطلاق حصة العراق المائية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب عن محافظة النجف جواد الغزالي ، السبت ، أن ورقة الضغط الاقتصادية هي اقوى ورقة من الممكن أن تتخذها حكومة الكاظمي للضغط على تركيا بهدف إطلاق كميات أكبر من المياه للعراق ، فيما كشف عن تراجع المساحات الزراعية بشكل إثر سلبا على إنتاج المحافظة . وقال الغزالي في حديث صحفي، إن “العديد من الفلاحين في النجف الاشرف ناشدوا الحكومة خلال الأيام الماضية لمساعدتهم في إطلاق المياه لزراعة أراضيهم وذلك بعد جفاف العديد من الانهر”. وأضاف أن “الحكومة لم تعالج ملف المياه ما أدى إلى تعرض الزراعة في المحافظة للخطر ، ولفت إلى أن حكومة الكاظمي لم تؤدي واجبها تجاه شعبها بالشكل الصحيح”. وأشار إلى أن “مقومات الزراعة باتت معدومة بشكل نهائي وخاصة المزروعات الشتوية التي تحتاج إلى مياه بشكل دوري خلال الشهرين المقبلين”. وكان رئيس لجنة الزراعة والمياه ثائر مخيف اكد في حديث سابق أن هناك صمت من الحكومة الحالية إزاء قطع المياه على العراق من قبل إيران وتركيا.  

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