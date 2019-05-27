نائب:يحذر من كارثة اقتصادية سببها وزارة الزراعة

نائب:يحذر من كارثة اقتصادية سببها وزارة الزراعة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر النائب عن كتلة الحكمة النيابية، محمود ملا طلال، الاثنين، من كارثة اقتصادية قد تصيب البلاد ان لم تكن معالجات حكومية سريعة.وقال ملا طلال في بيان، “نوجه نداء الى رئيس الوزراء وكافة الجهات المعنية من كارثة انهيار اقتصادي لمربي الدواجن ومنتجي البيض بسبب دخول البيض الايراني والاجنبي واللحوم بصورة خطرة جدا دون مراقبة او فحص وخلافا لمنع استيرادها لتشجيع  المنتج الوطني”.وأضاف: “على وزير الزراعة المبادرة لإنقاذ هذه الشريحة والعمل على سحب اجازات الاستيراد كما نطالب وزير المالية بمنع عرض الموافقات في اللجنة الاقتصادية”.وطالب ملا طلال وزارة الزراعة بـ”تزويد البرلمان بجداول دعم المنتجين والمربين والتي لم تظهر على الساحة حتى الان”.وتابع ان “دعم المنتوج الوطني يجب ان يكون ضمن سلم أولويات الحكومة، ومتابعة المنافذ وعدم ترك الفاسدين يعبثون باقتصاد البلاد”.يذكر ان وزير الزراعة محسوب على مليشيا جند الامام خميني بزعامة المليادير بعد 2008  المدعو احمد الاسدي المواطن الاسترالي.

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