نائب:”يمكن” الحلبوسي يوافق على عودة عقد الجلسات البرلمانية!

نائب:”يمكن” الحلبوسي يوافق على عودة عقد الجلسات البرلمانية!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رجح النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني، الاحد، انعقاد مجلس النواب بعد عيد الفطر المبارك مباشرة، مؤكدا استعداد البرلمان لاستئناف جلساته.وقال الدوبرداني في تصريح صحفي، “انني كنائب وقعت على طلب لاستئناف انعقاد جلسات مجلس النواب كون الظروف التي تمر بها البلاد تحتاج الى قوانين مهمة لعبور الازمة”.وأضاف، أن “المعلومات الحالية تشير الى أن الجلسات ستكون بعد عيد الفطر مباشرة”.وكان النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي كشف في تصريح سابق ، عن وجود “مآرب شخصية” من قبل الحلبوسي وراء تعطيل جلسات مجلس النواب، مبينا ان من غير المبرر دستوريا عدم انعقاد جلسات المجلس. 

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