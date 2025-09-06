نائب أمريكي:بلادي “قلقة” من النفوذ الإيراني الكبير في العراق

نائب أمريكي:بلادي “قلقة” من النفوذ الإيراني الكبير في العراق
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الأمريكي مارلين ستوتزمان، اليوم السبت، أن إيران تحاول “إعادة تموضعها” في العراق وهو ما يتسبّب بقلق للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تريد للعراق أن يتراجع بعد كل “التضحيات” المقدّمة في هذا البلد.وقال ستوتزمان، في تصريح صحفي، إن “انسحاب القوات الأميركية من العراق ملف معقد”، مؤكداً أنه “يفضل ترك تفاصيله للرئيس دونالد ترامب الذي يمتلك معلومات أوسع بشأن الوضع هناك”.وأضاف ستوتزمان، أن “هناك بالفعل حالة عدم استقرار في العراق، وما يقلق هو أن إيران تحاول إعادة تموضعها في هذا البلد”.وتابع عضو لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي: “لا نريد أن نشهد تراجعاً في أوضاع العراق بعد كل التضحيات، ومن المهم أن تبقى العلاقة بين واشنطن وبغداد قائمة على التعاون الاقتصادي والتجاري والبناء المشترك، بعيداً عن النزاعات”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *