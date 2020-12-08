نائب: أملاك 7 وزارات في ديالى تتعرض إلى النهب من قبل ميليشيا بدر

نائب: أملاك 7 وزارات في ديالى تتعرض إلى النهب من قبل ميليشيا بدر
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن محافظة مضر الكروي، اليوم الثلاثاء (08 كانون الأول 2020)، أن أملاك 7 وزارات في المحافظة تتعرض إلى النهب منذ سنوات، ومن قبل قوى متنفذة.وقال الكروي في حديث صحفي، إن “التجاوزات على أملاك الدولة من الوزارات في ديالى، وصل إلى مرحلة النهب العلني من قبل القوى المتنفذة  ميليشيا بدر التي انفتحت شهيتها للاستيلاء على الأراضي، بسبب ضعف القانون والإجراءات الرادعة، ووجود تواطئ وغض نظر من قبل بعض الجهات الحكومية للدفاع عن أملاكها وأراضيها”.وأضاف، أن “أملاك وأراضي 7 وزارات في ديالى، تتعرض إلى التجاوزات والنهب بأشكال متعددة خاصة الأراضي التي تقع في مداخل المدن ومنها بعقوبة، وملف أرض مقر الفرقة الخامسة دليل آخر، لأنه ليس من المعقول أن أعطي الأراضي والأملاك لأي شخص يقدم أوراقاً دون تحقيق شفاف ومعمق، من أجل كشف الأدلة والبيانات والبراهين”.وأشار إلى أنه “يخشى المجهول في ديالى إذا ما استمرت ماكنة النهب والتجاوزات على الاراضي والاملاك العامة في المحافظة”، مؤكداً “ضرورة إعادة النظر بكل عمليات البيع للأملاك، وإجراء تدقيق شفاف لحجم المبالغ، والسعي إلى تحصين أراضي الدولة، خاصة في بعقوبة التي وصلت إلى مرحلة صادمة من التجاوزات”.

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