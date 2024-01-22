نائب إطاري:أربيل مركراً للموساد الإسرائيلي

نائب إطاري:أربيل مركراً للموساد الإسرائيلي
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 بغداد/شبكة أخبار الراق- ردت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاثنين، على ادعاءات إقليم كردستان بعدم وجود للموساد في أربيل، فيما أشارت الى ان وزير الخارجية فؤاد حسين يتجاهل عمليات القصف التركي المتكرر على شمال العراق.وقال النائب الإطاري من العصائب محمد كريم في تصريح صحفي، ان “الاهتمام غير المسبوق لوزير الخارجية فؤاد حسين بالقصف الإيراني على مقرات نشاط الموساد الصهيوني في الإقليم التي تحيك المؤامرات لا يتناسب مع ما يحدث من اعتداءات تركية يومية على المدن والقصبات الحدودية التابعة لإقليم كردستان”. وأضاف ان “وزير الخارجية يعمل بتوجيهات حزبه الديمقراطي الكردستاني وينفذ سياسته بعيدا عن الالتزام بالسياسية الخارجية للدولة العراقية”، مشيرا الى انه “يتعامل بازدواجية وانتقائية بالتمثيل الخارجي”.وتابع عضو لجنة الامن والدفاع، ان “نشاط الموساد وجهاز الاستخبارات الامريكية الـ CIA يعملان بكل حرية وعلنية في أربيل”.ولفت، الى ان “ادعاءات كردستان بعدم وجود أي نشاط للموساد والسي أي ايه داخل الإقليم محض كذب”. 

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