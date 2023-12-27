نائب إطاري:أكثر من (180) ألف صوت للأحزاب السنّية في ديالى وأحزاب الإطار ثانياً

نائب إطاري:أكثر من (180) ألف صوت للأحزاب السنّية في ديالى وأحزاب الإطار ثانياً
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال رئيس تحالف الأساس النائب صلاح زيني التميمي، اليوم الاربعاء (27 كانون الأول 2023)، إن تحالفه “حالة خاصة” في الاطار التنسيقي، فيما حسم الموقف من ملف محافظة ديالى.وقال التميمي  في حديث صحفي، إن” الاساس يمثل حالة خاصة في الاطار التنسيقي ولايمكن حسم بوصلة تحالفاتنا الا بعد ظهور النتائج النهائية لانتخابات 18 كانون الأول بعد يوم او أثنين من قبل المفوضية حتى تكون الصورة واضحة أمام جميع القوى والتكتلات السياسية”.واضاف، انه” بعد إعلان النتائج بصورة نهائية ستجري المفاوضات، لافتا الى ان هناك رؤية حيال ملف ديالى وهي انها تنتظر محافظًا جديدًا وهذا امر مفروغ منه من اجل تعزيز البعد الخدمي”.وأكمل التميمي، إن” تشكيلة الفائزين في مجلس محافظة ديالى ستكون من الأشخاص الذين لديهم خبرة وامكانية العمل بروح مشتركة للنهوض بواقع المحافظة ومعالجة ملفاتها المتعددة”.وتصدر تحالف ديالتنا الوطني وهو مجموعة من القوائم الشيعية تتصدرها منظمة بدر ، نتائج محافظة ديالى بانتخابات مجالس المحافظات بعدد أصوات بلغ أكثر من 97 ألف صوت، فيما جاء تقدم ثانيا بنحو 76 ألف صوت ثم السيادة وبعدها العزم، حيث يبلغ مجموع أصوات الكتل السنية الثلاث أكثر من 180 ألف صوت.

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