نائب إطاري:أمريكا تتحمل مسؤولية الضربة الاسرائيلية المتوقعة على الحشد

نائب إطاري:أمريكا تتحمل مسؤولية الضربة الاسرائيلية المتوقعة على الحشد
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الأمن النيابية الإطاري ياسر أسكندر، الأربعاء، إن “التهديدات المتكررة من قبل الكيان الصهيوني باستهداف الحشد الشعبي هي عدوان واعتداء آخر ينفذه في المنطقة في ظل عدم وجود أي جهد دولي حقيقي لردعه مع استمراره بالمجازر البشعة في فلسطين ولبنان”.وأضاف، ان “سماء العراق محمية من قبل التحالف الدولي واي اعتداء يطال بغداد سيتحمل هو كامل المسؤولية” مؤكدا بان “أمريكا ملزمة وفق الاتفاقية الإستراتيجية بدعم بغداد في مواجهة أي عدوان ينال من أمنها ومصالحها”.وأشار الى، ان “أي ضربة تستهدف الحشد دون أي تدخل من قبل التحالف الدولي ستعطي رسائل سلبية للغاية وتؤثر على العلاقة الثنائية” .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *