نائب إطاري:أنفاس الزهراء كانت حاضرة في لقاء البارزاني مع زعماء ائتلاف الدولة

نائب إطاري:أنفاس الزهراء كانت حاضرة في لقاء البارزاني مع زعماء ائتلاف الدولة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف النائب عن تحالف الفتح سالم العنبكي، الخميس، زيارة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني الى بغداد بـ”المهمة”، مبيناً انها ستحل الكثير من الخلافات العالقة.وقال العنبكي في حديث صحفي، إن “الحكومة الاتحادية جادة بحسم وحل كل الخلافات العالقة ما بين بغداد وأربيل والمتعلقة بالملفات المالية والنفطية، وقد اتخذت الكثير من الخطوات لحلها”، مشيراً الى أن “زيارة بارزاني الى بغداد لها أهمية في حل الكثير من تلك الملفات العالقة، فالزيارة بهذا الحجم سيكون لها نتائج ملموسة على ارض الواقع”.وبين ان “الحوارات ما بين بغداد وأربيل لن تتوقف وسوف تبقى مستمرة  بمباركة انفاس الزهراء لحين حسم كل الخلافات العالقة”، لافتاً الى أن “العمل مستمر من اجل تشريع قانون النفط والغاز خلال الفترة المقبلة، خاصة ان هذا القانون مهم وسيضع الحلول للكثير من المشاكل النفطية والمالية”.

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