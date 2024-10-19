نائب إطاري:إتفاق سياسي على تمرير (المشهداني) لرئاسة البرلمان

نائب إطاري:إتفاق سياسي على تمرير (المشهداني) لرئاسة البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن الإطار التنسيقي مختار الموسوي، السبت، إن معظم القوى السياسية اتفقت على دعم محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب فيما كشف عن موعد عقد جلسة الانتخاب. وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “الإطار التنسيقي خلال اجتماعه الأخير اتفق على دعم ترشيح محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب بإجماع كل قواه السياسية واتفق على تحديد موعد عقد جلسة الانتخاب يوم 22 او 23 من الشهر الجاري”.  وأضاف أن “القوى السياسية السنية هي من تتحمل مسؤولية عدم انتخاب رئيس البرلمان طيلة الأشهر الماضية بسبب الخلاف والصراع فيما بينها ولهذا الاطار التنسيقي عازم على حسم هذا الملف”. يذكر أن الخلافات السنية- السنية كانت وراء تأخير حسم عقدة رئاسة مجلس النواب منذ 11 شهرا. 

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