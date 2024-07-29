نائب إطاري:إدعاءات أمريكا بحماية العراق كذبة

نائب إطاري:إدعاءات أمريكا بحماية العراق كذبة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب محمد الزيادي ،اليوم الاحد، ان ادعاءات الجانب الامريكي بشأن حماية العراق كاذبة وبعيدة جدا عن الواقع. وقال الزيادي في تصريح  صحفي، ان “الجانب الأمريكي يدعي بانه يريد حماية العراق لكنه غير صحيح وبعيد جدا عن الواقع وجميع التحديات الامنية الاخيرة تكفلت بها القوات الامنية والحشد الشعبي”، مبينا ان “بقاء هذه القوات مرفوض جملة وتفصيلا”. واضاف ان “نقاط التفاوض بين الجانبين العراقي والأميركي لم يطلع عليها الرأي العام حتى الان” مشيرا الى ان “الحكومة عليها اثبات كل الإجراءات القانونية والإدارية لجدولة اخراج هذه القوات من داخل البلد”. 

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