نائب إطاري:إقرار قانون الحشد لتنفيذ مشروع المقاومة بزعامة خامنئي

نائب إطاري:إقرار قانون الحشد لتنفيذ مشروع المقاومة بزعامة خامنئي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب الإطاري حميد الزاملي ،الخميس، بتمرير قانون الحشد الشعبي لحماية الحكم الشيعي ودعما لمشروع المقاومة، واضاف النائب في حديث صحفي، ان تعطيل جلسات مجلس النواب لايخدم مشروع المقاومة ،والضرورة تتطلب إقرار قانون الحشد الشعبي لتنفيذ مشروع الإمام خميني وبسط الحكم الشيعي في الدول العربية وصولا إلى افريقيا وشرق آسيا. 

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