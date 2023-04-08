نائب إطاري:إيران ترفض عودة نازحي جرف الصخر لمناطقهم وسنسكت أصوات العودة

نائب إطاري:إيران ترفض عودة نازحي جرف الصخر لمناطقهم وسنسكت أصوات العودة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن بابل ياسر الحسيني، السبت، عن توجه نيابي للوقوف بالضد من تصريحات السياسي المثير للجدل خميس الخنجر ، مبينا ان الأصوات النشاز لابد أن يتم إيقافها من قبل البرلمان. وقال الحسيني في حوار متلفز : ان “تصريحات السياسي المثير للجدل خميس الخنجر تندرج ضمن التصريحات التي تحرض على الطائفية وعودة الإرهاب”. وأضاف ان “تصريحات الخنجر بشان عودة اهالي جرف الصخر لمناطقهم  ترفضها إيران وقوى الإطار و تعبر عن الإفلاس وستكون لنا وقفة برلمانية رافضة لتصريحات الخنجر”. وأشار الى ان “الأصوات النشاز لابد أن يتم إيقافها من قبل البرلمان ولا نستبعد وقوف جهات خارجية تسعى لعودة الإرهاب إلى جرف النصر”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *