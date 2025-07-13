نائب إطاري:إيران وتركيا وراء شحة المياه في العراق

نائب إطاري:إيران وتركيا وراء شحة المياه في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب عن كتلة دولة القانون عارف الحمامي، اليوم الاحد، إلى اعتماد خارطة طريق عاجلة لإنقاذ المناطق الجنوبية من أزمة الجفاف المتفاقمة بسبب قطع المياه من قبل إيران وتخفيضه من قبل تركيا، من خلال تمويل فوري لمديريات الموارد المائية في المحافظات المتضررة.وقال الحمامي في حديث  صحفي، إن “أزمة المياه في المحافظات الجنوبية أصبحت واقع حال لا يمكن إنكاره جراء قطع المياه من قبل إيران وتخفيضه من قبل تركيا، وهي تزداد حدة يوماً بعد آخر، مما يستدعي اتخاذ سلسلة من الإجراءات السريعة لدعم ملايين المواطنين المتضررين”.وأضاف، أن “الحكومة مطالبة بتمويل مديريات الموارد المائية في محافظات الجنوب لتأهيل الأنهر، وتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الضخ، إلى جانب تسريع مشاريع تبطين الجداول للحد من الهدر المائي، وتزويد الفلاحين بمنظومات ري حديثة تقلل استخدام المياه بنسبة تصل إلى 70%”.وأشار الحمامي إلى أن “محافظات الجنوب هي الأكثر تضرراً من أزمة الجفاف بسبب تراجع الإيرادات المائية من إيران وتركيا.

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