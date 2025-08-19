نائب إطاري:الإقليم يتصرف وكأنه دولة منفصلة عن العراق

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري محمد الشمري،الثلاثاء، إن “الاتفاقية المبرمة مع الجانب الأمريكي واضحة وصريحة، إذ تلزم بانسحاب جميع القوات الأجنبية من كامل الأراضي العراقية، وليس فقط من الوسط والجنوب مع إعادة تمركزها في إقليم كردستان”، لافتاً  في حديث، إلى أن “الإقليم يتصرف وكأنه دولة منفصلة عن بغداد، وهو ما يعمق الخلافات بين الطرفين”.وأضاف أن “واشنطن تسعى للحفاظ على مصالحها في المنطقة، لذلك عملت على إنشاء قاعدة عسكرية داخل الأراضي الأردنية تبعد قرابة 20 كيلومتراً فقط عن الحدود العراقية، بغية التهيؤ للانسحاب التدريجي وإعادة التموضع”.وشدد الشمري على أن “استمرار التعامل المنفرد من قبل أربيل مع الملف الأمني يتعارض مع السيادة العراقية، ويزيد من تعقيد العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم”.وتماطل القوات الأجنبية في تنفيذ التزاماتها بالانسحاب الكامل من العراق، الأمر الذي يثير مخاوف سياسية وشعبية من محاولات إطالة أمد وجودها على الأراضي العراقية.

