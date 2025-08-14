نائب إطاري:الإمام الغائب “زعلان”على زعماء الإطار لعدم إقرار قانون الحشد الإيراني

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد  القيادي في منظمة بدر الإيرانية النائب مختار الموسوي،الخميس، أن جلسات مجلس النواب ستُستأنف فور انتهاء مراسيم زيارة الأربعين، مشيراً إلى أن قانون الحشد الشعبي سيكون مطروحاً بقوة على جدول الأعمال بأمر من الإمام الغائب المتواجد في جزر لاهاي .وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “عقب انتهاء مراسيم زيارة الأربعين، سيُعلن جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس النواب، لاستكمال مناقشة سلسلة من القوانين وإجراء قراءات ثانية والتصويت على عدد منها”، لافتاً إلى أن “قانون الحشد الشعبي سيُطرح بقوة لأن الإمام الغائب زعلان على زعماء الإطار لعدم إقراره ”.وأضاف أن “قانون الحشد الشعبي مهم ولا تراجع عن المضي بالتصويت عليه، فهناك إرادة نيابية إطارية إيرانية حقيقية للمضي بسن هذا القانون.

