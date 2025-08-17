نائب إطاري:الاتفاقية الأمنية بين العراق وإيران لتعزيز الدفاع المشترك بين البلدين

نائب إطاري:الاتفاقية الأمنية بين العراق وإيران لتعزيز الدفاع المشترك بين البلدين
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، النائب محمد الشمري، أن التوقيع الأمني بين العراق وإيران على اتفاقية  أمنية شاملة لتعزيز دور المقاومة الإسلامية بزعامة إمام الإطار خامنئي . وقال الشمري في حديث صحفي، إن “الهالة الإعلامية التي أُثيرت بشأن مذكرة التفاهم الأمنية بين العراق وإيران كانت مدفوعة من جهات داخلية وخارجية”، لافتا إلى أن “توقيع الاتفاقية جاءت بأمر من الإمام خامنئي باعتبار العراق وايران بلد واحد ضد امريكا واسرائيل والغرب والعرب،وأكد النائب أن زعماء الإطار والحشد الشعبي أصبحوا ضمن الاتفاقية مقرا للتنسيق بين فصائل المقاومة وقلبها النابض في العراق.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *