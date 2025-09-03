نائب إطاري:البرلمان العراقي مصاب بالشلل

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمل النائب  الإطاري فراس المسلماوي، اليوم الأربعاء، الكتل السياسية ورئاسة البرلمان مسؤولية تعطيل تمرير القوانين المهمة داخل مجلس النواب.وقال المسلماوي في تصريح  صحفي، إن “الصراعات الحزبية الداخلية تحولت إلى لعبة قذرة على حساب حياة العراقيين، حيث تعمل بعض الجهات على تعطيل البرلمان لتحقيق مصالحها الضيقة والفئوية”، مضيفاً أن “هذا الانقسام السياسي يضعف الدولة ويهين المواطن، ويحول مجلس النواب إلى منصة للصراع الشخصي بدلاً من خدمة الشعب”.وأكد أن “الشلل التشريعي المتعمد نتيجة مصالح حزبية ضيقة أصبح جريمة بحق العراقيين، ويهدد مستقبل المؤسسات ويزيد من معاناة المواطنين في حياتهم اليومية”.

