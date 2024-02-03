نائب إطاري:التعديل الوزاري بعد تشكيل الحكومات المحلية

نائب إطاري:التعديل الوزاري بعد تشكيل الحكومات المحلية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد نائب رئيس لجنة التخطيط النيابية النائب  الإطاري محمد كريم, اليوم السبت, ان الإعلان عن التعديل الوزاري سيتم بعد اكتمال تشكيل الحكومات المحلية.وقال كريم  في حديث صحفي، ان “اللجنة الوزارية المكلفة بتقييم عمل الوزراء انهت عملها قبل انتخابات مجالس المحافظات , الا ان رئيس الوزراء ارتأى تأجيله الى ما بعد الانتخابات المحلية “.وأضاف ان “التعديلات الوزارية قائمة وسوف يتم الإعلان عنها بعد ان تنتهي مجالس المحافظات من تشكيل حكوماتها المحلية  بمدة قليلة, مبينا  ان “تقييم اللجنة الوزارية شمل أداء الوزراء ووكلائهم والمدراء العاميين “. وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني  قد اعتمد مبدأ التقييم الشامل لاداء الوزراء ووكلائهم والمدراء العامين في اطار مساعي لأجراء تغييرات تتلاءم مع برنامجه الحكومي المصّوت عليه من قبل مجلس النواب .

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