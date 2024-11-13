نائب إطاري:التغيير الوزاري المرتقب سيشمل (6) وزراء

نائب إطاري:التغيير الوزاري المرتقب سيشمل (6) وزراء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية محمد البلداوي، اليوم الأربعاء، ان التغيير الوزاري المرتقب إجراؤه خلال الفترة المقبلة سيشمل 6 وزراء وذلك لعدم تمكنهم من تنفيذ البرنامج الوزاري.وقال البلداوي في تصريح  صحفي، إن “لجنة التقييم الوزارية أكملت تقييمها الكامل للوزارات حيث قدمت التقرير النهائي للسوداني ومن المفترض ان تتم قراءة التقرير في مجلس الوزراء خلال الاجتماعات المقبلة”.وأوضح ان “التعديل الوزاري سيتضمن 6 وزارات وسيتم استبدالهم من نفس الكتل السياسية بحسب الاتفاق السياسي”، مضيفا ان “هذا التعديل أصبح ضروريا لأن هناك وزارات تعاني من التلكؤ في أداء برنامجها الحكومي على اعتبار أن هذا الوزير أو ذاك غير قادر على إدارة هذه الوزارة”.وكشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في وقت سابق عن تعديل وزاري مرتقب فيما أشار الى ان هذا التعديل هو رغبة للوصول الى أداء أكثر فاعلية لتلبية تطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين.

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