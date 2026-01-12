نائب إطاري:التفاهمات الخاصة بتشكيل اللجان بدأت فعلياً

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الإطاري ياسر وتوت الاثنين، أن حوارات تشكيل اللجان المركزية داخل مجلس النواب بدأت فعلياً، متوقعاً أن يشهد الأسبوع المقبل المضي في هذا الاتجاه. وقال وتوت في حديث صحفي، إن “تشكيل اللجان في مجلس النواب أمر بالغ الأهمية، خاصة وأنها معنية بمتابعة ومراقبة ملفات حيوية، وسيتيح تشكيلها الوقت لمناقشة سلسلة من الملفات إضافة إلى القوانين التي تم ترحيلها من الدورة النيابية الخامسة، وهناك قوانين جاهزة للتصويت، لذا من الضروري المضي بها خلال الفترة المقبلة”.وأضاف أن “التفاهمات الخاصة بتشكيل اللجان بدأت فعلياً، وربما الأسبوع المقبل يشهد المضي في هذا الاتجاه، مشيراً إلى أن تشكيل اللجنة المالية والأمنية وغيرها من اللجان المهمة يُعد ضرورة خاصة في ظل المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة”.

