نائب إطاري:التوغل التركي في العراق احتلالاً ويجب إخراج قواتها

نائب إطاري:التوغل التركي في العراق احتلالاً ويجب إخراج قواتها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ندد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية وعد القدو، اليوم الخميس، بالتوغلات التركية في شمال البلاد، واصفا إياه بانه تدخل سافر وغير مقبول .وقال القدو في حديث صحفي ، أن” توغل القوات التركية في شمال العراق منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي “.واضاف ان ” الاحتلال التركي في شمال العراق سافر ويجب على انقرة كف يدها عن الأراضي العراقية “، مشيرا إلى أن ” تركيا وسعت من قواعدها داخل الأراضي العراقي بعد عام 2003 “،وشدد القدو “على ضرورة إخراج القوات التركية من شمال العراق لكون هذا التواجد يعتبر احتلالا وتدخل سافر غير مقبول “.

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