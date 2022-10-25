نائب إطاري:الخميس المقبل موعد تمرير حكومة السوداني

نائب إطاري:الخميس المقبل موعد تمرير حكومة السوداني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الإطاري حسين عرب , الثلاثاء , ان الإعلان الرسمي على الكابينة الوزارية الجديدة سيكون يوم الخميس المقبل، مشيرا الى ان النواب المستقلين سوف لن يكون لهم أي تمثيل بحكومة السوادني المقبلة. وقال عرب في تصريح  صحفي، إن “حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني اوشكت تماما على استكمالها وان يوم الخميس سيكون موعد الإعلان الرسمي عن تشكيل الحكومة الجديدة”. وأضاف ان “حكومة السوداني يتوجب ان يكون فيها تمثيل لأغلب المحافظات لكون  كافة المحافظات تمتلك العديد من الكفاءات الإدارية والمهنية بجميع المفاصل”. وشدد عرب على ان “النواب المستقلين سوف لن يكون لهم أي تمثيل في حكومة السوداني، الا انهم سيدعمون السوداني وحكومته اذا ما نهجت وفق برنامجها المعلن”.

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