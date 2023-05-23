نائب إطاري:السوداني سيدمر المحافظات الجنوبية في موازنته الكارثية الفاشلة

نائب إطاري:السوداني سيدمر المحافظات الجنوبية في موازنته الكارثية الفاشلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب مصطفى سند ،الثلاثاء، ان “العجز ضمن الموازنة تجاوز المعقول حيث سيتم إضافة 24 تريليون دينار لسد احتياجات كردستان في حين سيتم إضافة 18 تريليون لكلف وزارة الكهرباء”.وأضاف، ان ” إضافة مشاريع جديدة للحكومة زادت من الأعباء المالية فضلا عن وجود اقساط وديون الدين الداخلي والخارجي ودعم صندوق التقاعد 30 تريليون دينار”. وبين سند ان “تمويل العجز سيكون عن طريق فرض ضرائب على شركات المصافي والتوزيع والتي ستسبب بكل تأكيد بكارثة في  القطاع الجنوبي، وينذر بأزمة مشتقات نفطية بكل البلاد للسنوات القادمة”.  وكان النائب عن محافظة ذي قار عارف الحمامي قد، وصف مخصصات محافظات الجنوب والوسط ضمن الموازنة بغير المنصفة، مؤكدا استمرار المساعي لإنصاف تلك المحافظات عبر مخصصات البرتودولار.وقال الحمامي في حديث ، إن “هناك اعتراضا نيابيا على تخصيصات محافظات الوسط والجنوب في قانون الموازنة بسبب قلتها مقارنة بميزانية إقليم كردستان”.

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