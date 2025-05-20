نائب إطاري:السوداني سيفوز بالانتخابات المقبلة بأصوات الحشد الشعبي

نائب إطاري:السوداني سيفوز بالانتخابات المقبلة بأصوات الحشد الشعبي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الإطاري زعيم حزب”أجيال”، محمد الصيهود أبن عم رئيس الوزراء، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ماضٍ في خوض الانتخابات المقبلة، نافياً وجود أي نية للانسحاب من السباق الانتخابي.وقال الصيهود في تصريح صحفي، إن “الحديث الذي جرى تداوله في وقت سابق بشأن انسحاب السوداني من الانتخابات مقابل ضمان ولاية ثانية أصبح من الماضي، ولم يعد مطروحاً ضمن الخيارات السياسية الحالية”.وأضاف أن “جميع القوى السياسية، بما في ذلك رئيس الوزراء، تتجه بخطى ثابتة نحو صناديق الاقتراع”، مشيراً إلى أن “السوداني سيخوض الانتخابات المقبلة من خلال قائمة وتحالف انتخابي خاص مع احزاب الحشد الشعبي، ومن المتوقع أن يحقق نتائج جيدة تؤهله لتولي ولاية ثانية من خلال اصوات الحشد وباقي المؤسسات الأمنية”.

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