نائب إطاري:السوداني ليس له قرار وطني وضعيف جداً أمام المغريات الخارجية

نائب إطاري:السوداني ليس له قرار وطني وضعيف جداً أمام المغريات الخارجية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه النائب مختار الموسوي، اليوم الاثنين، انتقادات شديدة لأداء الحكومة الحالية، مشيراً إلى أنها لا تمتلك قراراً سيادياً عراقياً حقيقياً.وقال الموسوي في تصريح  صحفي، إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتخذ قراراته بشكل منفرد، ويجري لقاءات سرية مع شخصيات وصفها بأنها متورطة بالإرهاب”، معتبراً أن “هذا السلوك يضعف من مؤسسات الدولة ويقوض العمل الحكومي الجماعي”.وأضاف أن “الحكومة الحالية لا تمثل دولة مؤسسات، لأن السوداني يتصرف بقرارات شخصية دون الرجوع إلى الجهات المعنية أو التشاور مع القوى السياسية”.وبين أن ” رئيس الوزراء يقديم تنازلات لبعض دول الخليج في محاولة للحصول على دعم سياسي يمكّنه من الفوز بولاية ثانية”.

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