نائب إطاري:السوداني منح الإقليم تخصيصات أكثر من المحافظات الباقية من أجل بقائه في الكرسي

نائب إطاري:السوداني منح الإقليم تخصيصات أكثر من المحافظات الباقية من أجل بقائه في الكرسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عدّ النائب باسم الغريباوي، اليوم الاحد، وجود مجاملات سياسية في تخصيصات الإقليم ضمن الموازنة.وقال الغريباوي في حديث صحفي، إن “المحافظات لم تحظ بتخصيصات كافية لمشاريعها على عكس ما يخصص للإقليم من مبالغ، اذ ان هذه المحافظات يتم محاسبتها على أساس المصروف الفعلي من الموازنة، وحساب ما تصرفه كل محافظة من مبالغ مخصصة لها ضمن الموازنة”.واوضح، ان “هناك التزامات قانونية وضعتها المحكمة الاتحادية تجاه كردستان فيما يتعلق بالمسائل المالية والإيرادات، وهذه القرارات يجب ان تطبق بالشكل الصحيح”.وأضاف ان “الإقليم لم يفي بالتزاماته تجاه الحكومة الاتحادية، من حيث الواردات النفطية والإيرادات الأخرى، ما يحتم عدم منحه نحو نسبة 17 بالمئة من الموازنة، بالإضافة إلى أنه لا يحصل على المخصصات من المصروف الفعلي، وبين ان “هناك مجاملات سياسية تجاه الإقليم على حساب باقي المحافظات وهذا الأمر تم بفعل الضغط السياسي، في حين ان بعض المحافظات خصص لها اكثر من 80 مليار وهذه الميزانية لا تكفي لمشروع من مشاريعها، داعيا الى إعادة النظر في تخصيصات هذه المحافظات”.

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