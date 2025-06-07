نائب إطاري:العراق بلا ماء بسبب إيران وتركيا والسوداني “ملتهي بولايته الثانية”

نائب إطاري:العراق بلا ماء بسبب إيران وتركيا والسوداني “ملتهي بولايته الثانية”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه النائب الإطاري عارف الحمامي، السبت، نداء استغاثة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشان الازمة المائية بسبب إيران وتركيا، لافتا الى ان مياه الشرب على المحك. وقال الحمامي في حديث صحفي، ان “ازمة المياه أهم من الكرسي والولاية الثانية وانتفاخ الجيوب من السحت الحرام وأن المحافظات الجنوبية عموما وذي قار خصوصا على المحك”، مبينا أن “محافظة ذي قار مهددة بالعطش نتيجة قلة الاطلاقات المائية القادمة من تركيا”. واضاف أن “قلة الاطلاقات المائية تنذر بكارثة حقيقية تهدد الثروة الزراعية والحيوانية وحتى البشر”، مشيرا الى ان “المحافظات الجنوبية تواجه انخفاضا حادا في الخزين الاستراتيجي للمياه بسبب قطع المياه من قبل إيران وتخفيضه من قبل تركيا”، محذرا من استمرار تفاقم أزمة المياه خلال الموسم الحالي بدون تدخل ومعالجة سريعة.

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