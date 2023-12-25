نائب إطاري:المرشح لرئاسة البرلمان يحتاج إلى توافق سياسي

نائب إطاري:المرشح لرئاسة البرلمان يحتاج إلى توافق سياسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن الاطار التنسيقي محمد الصيهود، الاثنين، ان حسم منصب رئيس البرلمان يحتاج الى حدوث توافق مكوناتي على الأسماء الأربعة المرشحة لرئاسة المجلس.وقال الصيهود، في حديث صحفي، ان “رئاسة البرلمان ستحسم خلال الجلسات القادمة بعد انتهاء عطلة الفصل التشريعي عند نهاية الشهر الجاري، حيث سيتم اختيار الرئيس الجديد لمجلس النواب خلال العام المقبل”.وأضاف ان “مجلس النواب وضع ضمن أولوياته حسم رئاسة البرلمان مع بدء الفصل التشريعي الجديد”، موضحا ان “هناك 4 شخصيات مطروحة لرئاسة المجلس، الا انها لم تحصل على أي توافق كردي وسني وشيعي”.وبين ان “المكون السني طرح أسماء (محمود المشهداني وسالم العيساوي وشعلان الكريم وعبد الكريم عبطان)، حيث ان حسم الموضوع واختيار احدى الشخصيات لن يكون في جلسة واحدة لمجلس النواب، بل انه يحتاج الى اكثر من جلسة لحسم التصويت على الشخصيات التي تحصل على غالبية الأصوات”. 

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