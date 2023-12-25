نائب إطاري:المرشح لرئاسة البرلمان يحتاج إلى توافق سياسي

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تحالف الفتح:تنسيق بين الأحزاب الإطارية للإسراع في تشكيل الحكومات المحلية
حكومة الإقليم:مستعدون لمنع التعامل بالدولار في التعاملات التجارية إذا طلب البنك المركزي ذلك
نائب:قيادة الإطار تبلغ النائب(عامر العامري)بإشغال منصب محافظ البصرة
نائب:حزب بارزاني فقد نصف نفوذه في نينوى
تحالف نبني:محافظ كركوك سيبقى عربياً
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حكومة الإقليم:مستعدون لمنع التعامل بالدولار في التعاملات التجارية إذا طلب البنك المركزي ذلك
المالية النيابية:أموال بيع النفط العراقي لدى البنك الفدرالي والأخير يتحكم بحركة الدولار
اليوم..سعر صرف الدولار=150250 ديناراً
السوداني يؤكد على تنفيذ مشروع “النبراس”للبتروكيمياويات
وزارة التخطيط:ارتفاع نسبة التضخم في العراق إلى 0.2%
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المحكمة الاتحادية بين “الجاكوج الإطاري والرغبات السياسية”
ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
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نائب:قيادة الإطار تبلغ النائب(عامر العامري)بإشغال منصب محافظ البصرة
المالية النيابية:أموال بيع النفط العراقي لدى البنك الفدرالي والأخير يتحكم بحركة الدولار
الإطار:تحقق مشروع الإمام خامئني من خلال ترأس تحالف أحزاب الحشد الحكومات المحلية
العراق وإيران يؤكدان على تعزيز وحدة الموقف السياسي والاقتصادي للبلدين
إيران مستمرة بسرقة النفط العراقي بتسهيل من حكومة السوداني
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- اذاعة INN