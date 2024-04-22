نائب إطاري:انتخاب رئيساً جديداً للبرلمان أمراً “معقداً”!

نائب إطاري:انتخاب رئيساً جديداً للبرلمان أمراً “معقداً”!
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم ، اليوم الاثنين، ان قوى الاطار التنسيقي تدفع باتجاه توافق الكتل السنية لحسم قضية انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب.وقال كريم في حديث صحفي ، ان “المنصب ما زال يخلو من رئيس جديد، وهذا له تاثير سلبي على تشريع القوانين ، داخل مجلس النواب”.واضاف، ان “الخيارات السنية الموجودة لاختيار شخصية لرئاسة البرلمان تحتاج الى توافق بين القوى السنية، وهي اما الاتفاق على شخصية معينة (العيساوي او المشهداني)، او سحب ترشيح الجميع ، ثم فتح باب الترشيح من جديد وابقاء الامر على تصويت مجلس النواب”.

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