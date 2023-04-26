نائب إطاري:تأجيل انتخابات مجالس المحافظات إلى منتصف العام المقبل

نائب إطاري:تأجيل انتخابات مجالس المحافظات إلى منتصف العام المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع النائب ياسر اسكندر وتوت، الاربعاء، تأجيل انتخابات مجالس المحافظات 3 أشهر عن موعدها المقرر نهاية 2023.وقال وتوت في حديث صحفي،ان” انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها نهاية 2023 ستؤجل من شهرين الى 3 ثلاثة وربما أكثر لاسباب متعددة ابرزها تتعلق بعمل المفوضية ذاتها لانها بحاجة الى 6 اشهر من اقرار قانون الانتخابات للمضي في تحديث سجل الناخبين واضافة الاعمار الجديدة”.واضاف،ان” هناك فراغ في مجلس المفوضين وربما تحصل تغييرات بعد تموز مؤكدا بان حتى اقرار موازنة 2023 لها تأثير مباشر على موعد الانتخابات وكلما تاخر سيؤدي الى  دفعها الى موعد اخر”.واشار الى ان” الفترة القادمة ومتغيراتها هي من تفرض تحديد موعد الانتخابات القادمة بشكل مباشر وقد يكون التاخير اطول مما ذكرناه”.وكان مجلس النواب اقر قبل اسابيع قانون الانتخابات للمضي في اعادة مجالس المحافظات بعد حلها قبل 3 سنوات”.

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