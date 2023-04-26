نائب إطاري:تأجيل انتخابات مجالس المحافظات إلى منتصف العام المقبل

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الجيش السوداني:البشير لا يزال في مستشفى عسكري تحت حراسة الشرطة القضائية
ميدفيديف:احتمالات اندلاع حرب نووية ما زالت قائمة
السودان..(1852)بين قتيل وجريح جراء الاشتباكات المسلحة بين الجيش وميليشيا الدعم السريع
إجلاء موظفي السفارتين الأمريكية والفرنسية من السودان
مصر والإمارات تؤكدان على مواصلة جهودهما إلى وقف القتال في السودان
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مصدر مسؤول:أموال الوقف السنّي في الانبار سرقت من قبل الحلبوسي والخنجر
وزير التجارة يعرض خدمات وزارته أمام شركة الأويس الإطارية
مصادر :استقالة رئيس المفوضية العليا للانتخابات بضغوط من الأحزاب الولائية المتنفذة استعداداً للتزوير
قشمريات السوداني بالإصلاح الاقتصادي ..مضاعفة تخصيصات الرئاسات في موازنة 2023
#حكومة الصمون..تقرر (120) صمونة شهريا لكل عراقي
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