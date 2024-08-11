نائب إطاري:تعديل قانون مجلس النواب ليس له علاقة بفتح باب الترشيح لرئاسة البرلمان

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الأمم المتحدة تعبر عن أسفها لعدم تعين امرأة عراقية بمنصب محافظ أو رئيس مجلس محافظة
نائب:إتفاقية النقل الجوي بين العراق وسوريا أضرت بالعراق اقتصادياً
نائب:التركمان حصلوا على (18) منصب في حكومة كركوك المحلية
التحالف العربي في كركوك:جلسة انتخاب الحكومة المحلية غير قانونية
مصادر سياسية:أمريكا تعهدت لأحزاب ولائية بدعم نظام الملالي في طهران مقابل عدم “استهداف” إسرائيل
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نائب:إتفاقية النقل الجوي بين العراق وسوريا أضرت بالعراق اقتصادياً
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
صالح:حكومة السوداني أسست خريطة العمل بالموديل الاقتصادي في العراق
وزارة الزراعة:(650) ألف طن صادرات العراق من التمور
النزاهة النيابية:نافذة بيع الدولار بؤرة التهريب والفساد
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- رياضية
اللاعب (إبراهيم بايش) يودع القوة الجوية
الاتحاد العراقي لكرة القدم: لا توجدخلافات مع المدرب كاساس
الاتحاد العراقي لكرة القدم: لا تغيير في مدرب المنتخب العراقي
منتخب الناشئين العراقي ضمن المجموعة الثانية في بطولة غرب آسيا
المنتخب الفرنسي والإسباني في المباراة النهائية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024
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- تحقيقات
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
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دولة!!..وفد عسكري يلتقي عشيرة بني تميم لوقف إغلاق مراكز الشرطة والدوائر الحكومية في ديالى!
مصدر أمني:إدخال أطنان من المخدرات الإيرانية للعراق في الزيارة الأربعينية
نائب:محافظ البنك المركزي ” خائن”
حراك نيابي لاستجواب الإطاري وزير الكهرباء لسرقته المال العام
مصادر أمنية:زعماء “المقاومة ” الحشدوية يختبئون في المجاري مع الجرذان خوفا من الاغتيالات
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- اذاعة INN