نائب إطاري:تعزيز الاقتصادي التركي في “خدمة العراق”!!

نائب إطاري:تعزيز الاقتصادي التركي في “خدمة العراق”!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد النائب ثائر الجبوري، الثلاثاء، 4 نقاط مهمة في العلاقة بين انقرة وبغداد.وقال الجبوري في حديث صحفي،ان” تركيا دولة جارة تربطنا بها علاقات تاريخية ومصالح اقتصادية وامنية لكنها مستمرة ومنذ سنوات في انتهاك سيادة البلاد من خلال القصف الجوي والمدفعي وصولا الى المسيرات وتم رصد الالاف الانتهاكات الفعلية بعضها ادى الى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين”.واضاف،ان” هناك 4 نقاط مهمة في العلاقة بين انقرة وبغداد تمثل مصالح مشتركة وهي امنية واقتصادية وتجارية بالاضافة الى ملف المياه مؤكدا بان بناء علاقة ثنائية تعتمد حسن الجوار يجب ان يكون اولوية لانقرة وان تتعامل مع بغداد وفق مبدا يدعم استقراره ويمنع أي انتهاكات تمس السيادة”.واشار الى ان توطيد العلاقة بين تركيا والعراق سيدفع الى تنامي البعد الاستثماري والاقتصادي بما يقود الى انتعاش ينعكس ايجابا على كلا البلدين”.وكان الرئيس التركي اختتم يوم امس اول زيارة لبغداد منذ 13 سنة عقد خلالها جولة مباحثات مع الحكومة”.يذكر ان السوداني وقع 26 مذكرة تفاهم مع تركيا 95%  لصالح تركيا وملف المياه أسبقية متأخرة وسيبقى العطش والجفاف تلاحق عار الإطاريين .

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