نائب إطاري:تقديم دعوى قضائية ضد (الشرع) بجريمة الإرهاب

نائب إطاري:تقديم دعوى قضائية ضد (الشرع) بجريمة الإرهاب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن عضو مجلس النواب العراقي علاء الحيدري، يوم الثلاثاء، أنه قدم دعوى قضائية لدى الادعاء العام العراقي ضد الرئيس السوري الجديد احمد الشرع.وقال الحيدري في تصريح متلفز، ان “قدم الشكوى بحق الارهابي الجولاني المدعو (أحمد الشرع)، ونحن مدعون بالحق الشخصي لشقيقه (الشهيد عماد الحيدري)، وكذلك نجل الشهيد “ابو تحسين الصالحي لمشاركتهما بمعارك التحرير”.

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