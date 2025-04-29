نائب إطاري:تقديم دعوى قضائية ضد (الشرع) بجريمة الإرهاب

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الحراك الشعبي:السوداني لايستحق ولاية ثانية بل المحاسبة عن خيانته للبلد
نائب إطاري:جمع تواقيع نيابية لجعل قضاء تلعفر محافظة
رشيد يصادق على قانون محافظة حلبجة
العراق والسعودية يوقعان على إتفاقية لإنشاء أكبر مُجمع صناعي مُتكامل مُشترك يعتمد على السليكا
السوداني يرفع من حجم الصادرات الإيرانية للعراق إلى (25) مليار دولار سنويا بعد رفعه شعارا لا زراعة ولا صناعة في عراق البكاء
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الرئيس اللبناني:من غير المسموح العودة إلى لغة الحرب والسلاح بيد الدولة حصراً
الشرع يحذر من دعوات “قسد” التي تهدد وحدة البلاد وسلامة التراب السوري
الأونروا: أهالي غزة في دوامة العنف والحرمان القاتل
تبادل بإطلاق النار بين القوات الهندية والباكستانية وتدهور بالعلاقات
بريطانيا ترفع العقوبات عن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين
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العراق والسعودية يوقعان على إتفاقية لإنشاء أكبر مُجمع صناعي مُتكامل مُشترك يعتمد على السليكا
السوداني يرفع من حجم الصادرات الإيرانية للعراق إلى (25) مليار دولار سنويا بعد رفعه شعارا لا زراعة ولا صناعة في عراق البكاء
اليوم..أسعار صرف الدولار=145500 ديناراً
العراق:”نأمل” من واشنطن التوصل إلى إتفاق مع إيران بشأن ملفها النووي
السوداني يؤكد على دعم الحكومة للقطاع الصناعي الخاص
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- رياضية
عبد الغني شهد مدرباً لفريق زاخو
ليفربول يفوز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز رسمياً
مواجهات مهمة اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 30 لدوري نجوم العراق لكرة القدم
اليوم..إنطلاق منافسات الجولة 30 من دوري نجوم العراق لكرة القدم
الاتحاد العراقي للكاراتيه:توقف المنح المالية وراء عدم مشاركة العراق في بطولة آسيا
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لن يستقر العراق إلا بتحريره من النفوذ الإيراني
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
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السوداني يرفع من حجم الصادرات الإيرانية للعراق إلى (25) مليار دولار سنويا بعد رفعه شعارا لا زراعة ولا صناعة في عراق البكاء
مصدر إطاري:زعماء الإطار سيدخلون الانتخابات المقبلة بعدة قوائم وبعدها الرجوع تحت الإطار
السوداني حزين جداً بانفجار ميناء رجائي الإيراني ويتبرع بما لا يملك لها
الحراك الشعبي يطالب القضاء بمحاسبة رشيد والسوداني بجريمة الخيانة العظمى
نائب يوجه تحذير إلى الناخبين..لا تنخدعوا مرة سادسة بهم لأنهم خونة وسراق وكذابين
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- اذاعة INN