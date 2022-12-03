نائب إطاري:توجه إطاري حكومي وسياسي لتعزيز الدور الاقتصادي الصيني في العراق

نائب إطاري:توجه إطاري حكومي وسياسي لتعزيز الدور الاقتصادي الصيني في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف نائب إطاري حسين علي الكرعاوي، السبت، عن تشكيل كتلة برلمانية تحمل اسم كتلة الحرير، مشيرا إلى أن كتلة الحرير تضم نوابا من كتل مختلفة في مجلس النواب. وقال الكرعاوي في حديث صحفي، إن “الحراك الشعبي لمشروع الحزام والطريق الحرير الصيني وجه دعوة للالتحاق بالنواب الذين وقعوا على طلب الانضمام للمشروع”. وأضاف أن “الاطار من الداعين والداعمين لمبادرة الحزام والطريق والاتفاقية الصينية”، لافتا إلى أن “الأيام المقبلة ستشهد الاعلان عن  كتلة الحرير البرلمانية ليتم التنسيق معها شعبيا”. وأوضح الكرعاوي، أن “تنفيذ الاتفاقية الصينية واستكمال مشروع الحزام والطريق يحتاج إلى دعم نيابي لتحقيق مطالب مشروع المقاومة الاسلامية وترسيخ حكمها في العراق واليمن وسوريا ولبنان “.

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