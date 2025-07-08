نائب إطاري:جمع تواقيع نيابية لتخفيض رواتب المسؤولين وتعديل سلم الرواتب

نائب إطاري:جمع تواقيع نيابية لتخفيض رواتب المسؤولين وتعديل سلم الرواتب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الإطاري هادي السلامي، اليوم الثلاثاء، جمع أكثر من 60 توقيعاً نيابياً بهدف إدراج تعديل سلم رواتب الموظفين، وخفض رواتب الرئاسات الثلاث، ضمن جدول أعمال جلسات الفصل التشريعي الأخير لمجلس النواب.وقال السلامي في تصريح  صحفي، إنه “تم جمع أكثر من 60 توقيعاً نيابياً للمطالبة بإدراج تعديل سلم رواتب الموظفين وخفض رواتب الرئاسات الثلاث على جدول أعمال البرلمان”.وأضاف أنه “تم تسليم هذه التواقيع إلى رئاسة مجلس النواب لاستكمال الإجراءات اللازمة”.وتابع أن “هذا الطلب يأتي استجابة للمطالبات الشعبية المتكررة، ومن أجل تحقيق العدالة بين جميع الموظفين في الوزارات والمؤسسات”.ولفت إلى أن “أغلب القوى السياسية أبدت تأييدها للمضي في تعديل سلم الرواتب بما يحقق الإنصاف للموظفين”.يشار إلى أن العاصمة بغداد وعدداً من المحافظات شهدت خلال الأشهر الماضية سلسلة من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية للمطالبة بتطبيق قانون سلم الرواتب، بما يضمن توزيعاً عادلاً للرواتب ومراعاة حقوق الموظفين في مختلف الدوائر.

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