نائب إطاري:جمع تواقيع نيابية لجعل قضاء تلعفر محافظة

نائب إطاري:جمع تواقيع نيابية لجعل قضاء تلعفر محافظة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن محافظة نينوى، مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق حملة لجمع تواقيع نيابية وعشائرية بهدف تحويل قضاء تلعفر إلى محافظة مستقلة، أسوة بعدد من الأقضية الأخرى.وقال الموسوي في تصريح  صحفي، إن “هناك إجماعًا برلمانيًا واسعًا على أحقية تلعفر في أن تُمنح صفة المحافظة”، مشيراً إلى أن “الخطوة تسير وفق الأطر القانونية بالتعاون مع اللجان المختصة في مجلس النواب والحكومة الاتحادية”.ولفت إلى أن “العمل مستمر بالتنسيق مع رئاسة البرلمان واللجان المعنية لدفع هذا المشروع قُدماً، وسط دعم عشائري ومجتمعي كبير”.

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