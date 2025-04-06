نائب إطاري:حكومة السوداني غير قادرة على حماية سيادة العراق

نائب إطاري:حكومة السوداني غير قادرة على حماية سيادة العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، فراس المسلماوي، اليوم الاحد، أن تركيا لا تزال مستمرة في انتهاك سيادة العراق من خلال تواجدها العسكري داخل الأراضي العراقية، بذريعة محاربة الإرهاب، مشدداً على أن أنقرة لا تحترم مبدأ حسن الجوار.وقال المسلماوي في تصريح صحفي، إن “التواجد التركي داخل الأراضي العراقية يمثل خرقاً واضحاً للسيادة الوطنية، وهو أمر مرفوض من قبل البرلمان والشعب العراقي”، مبيناً أن “تركيا تتذرع بمحاربة عناصر حزب العمال الكردستاني، لكنها في الحقيقة تقوم بفرض واقع عسكري داخل أراضينا دون تنسيق مع الحكومة الاتحادية”.وأشار إلى أن “السكوت عن التوغل التركي يفتح الباب أمام تدخلات خارجية أخرى تمس الأمن الوطني”، مطالباً الحكومة بـ”اتخاذ مواقف أكثر حزمًا للحفاظ على سيادة البلاد وكرامة شعبه”.ويعتزم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني القيام بزيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث جملة من الملفات المشتركة، وفي مقدمتها ملف التواجد العسكري التركي في العراق، والانتهاكات المتكررة التي تطال السيادة العراقية.

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