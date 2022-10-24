نائب إطاري:حكومة السوداني ليست إنتقالية

نائب إطاري:حكومة السوداني ليست إنتقالية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الإطار التنسيقي باقر الساعدي، الاثنين، أن التواصل مستمر مع التيار الصدري ولا توجد أي قطيعة بين أي من الأطراف السياسية.وقال الساعدي في حديث صحفي، إن “التيار الصدري له ثقله السياسي والاجتماعي ويعتبر من الشرائح المهمة، وإننا نأمل أن يشارك التيار في الحكومة”.وأضاف، أن “حكومة محمد شياع السوداني ستكون طويلة وتم إعدادها بصورة كاملة، ولا صحة بأنها ستكون انتقالية أو لمدة قصيرة”.

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