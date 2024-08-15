نائب إطاري:زعماء الإطار رفضوا تعديل النظام الداخلي للبرلمان

نائب إطاري:زعماء الإطار رفضوا تعديل النظام الداخلي للبرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس تحالف تصميم المنضوي ضمن الاطار التنسيقي، النائب عامر العامري، الخميس ، عن رفض قادة الاطار التنسيقي لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، مرحبا بدعم القوى السنية للنائب محمود المشهداني.وقال الفايز في حديث صحفي، ان “هذا الرفض صادق عليه القادة في الاطار خلال اجتماعهم الأخير، حيث اعلنوا التزامهم بقرار المحكمة الاتحادية المتعلق بجلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان، مبينا ان اعلان تحالفي عزم والسيادة بدعم المشهداني خطوة ايجابية باتجاه الحل”. واضاف الفايز، ان ” الحديث عن اضافة مرشح واحد على قائمة المرشحين لشغل منصب رئيس البرلمان يحتاج الى تعديل النظام الداخلي للمجلس”.واشار ان ” اعلان تحالف السيادة وتحالف عزم بدعم النائب محمود المشهداني للمنصب خطوة صحيحة باتجاه الحل، مشيرا الى انه “في حل ثبت هذا التوجه فان الاطار لن يكون عائقا امام خيارهم”.يذكر ان تحالفي عزم برئاسة مثنى السامرائي والسيادة برئاسة خميس الخنجر، اعلنا دعمهما لترشيح النائب محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب.وذكر بيان مشترك للتحالفين، أن قرارهما يأتي استجابة لجهود القوى الوطنية في الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني لحل مشكلة انتخاب رئيس مجلس النواب والتزاما بقرار المحكمة الاتحادية وتجنب الوقوع في أخطاء دستورية

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