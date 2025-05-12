نائب إطاري:زعماء الإطار ونوابهم أبلغوا السوداني رفضهم لحضور الشرع لقمة بغداد

نائب إطاري:زعماء الإطار ونوابهم أبلغوا السوداني رفضهم لحضور الشرع لقمة بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفض عضو لجنة الامن والدفاع النيابية حسين العامري، اليوم الاثنين، دعوة السوداني “للارهابي” أبو محمد الجولاني لحضور قمة بغداد، فيما أكد أن دعوة الجولاني تم دون علم القوى الشيعية .وقال العامري في حديث صحفي، ان “دعوة زعيم تنظيم هيئة تحرير الشام ابو محمد الجولاني لحضور القمة العربية سابقة خطيرة دون الرجوع للقوى السياسية الشيعية “.وأضاف أن “نواب الاطار رافضين بشكل قاطع حضور الجولاني القمة العربية لتورطه بعمليات إرهابية داخل العراق”، لافتا الى أن “السوداني لم يبلغ زعماء الاطار الشيعي بدعوة الجولاني للقمة العربية”.وتابع أن “لجنة الأمن والدفاع أبلغت الحكومة بشكل رسمي عدم موافقتها مشاركة الجولاني في القمة العربية المزمع عقدها خلال الايام القادمة”.

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