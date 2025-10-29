نائب إطاري:زيارة قاآني إلى بغداد مرحب فيها فهو أبن المذهب والمقاومة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري باقر الساعدي، الأربعاء، إن زيارة قائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى العاصمة بغداد، عادية جداً فهو أبن المذهب والمقاومة ،واضاف الساعدي في حديث صحفي، إن “العديد من القيادات الحكومية والسياسية والأمنية الإيرانية تزور العراق بين فترة وأخرى، بحكم القرابة والعلاقات الشخصية العميقة مع الزعامات الإطارية والحشدوية وزيارة العتبات الشيعية  في بغداد وسامراء والنجف وكربلاء، وهو أمر طبيعي ،وتابع، ان قاآني فعلا زار بغداد والتقى بزعماء الحشد الشعبي  بما يخدم مشروع الإمام خميني في العراق والمنطقة وزيارته إلى بغداد مرحب فيها في أي وقت. 

