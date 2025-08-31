نائب إطاري:سحب قانون الحشد من البرلمان “مؤقتاً”لحماية أمن إيران والعراق معاً

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الإطار التنسيقي الإيراني الاصل معين الكاظمي، اليوم الأحد، أن سحب قانون الحشد الشعبي من البرلمان جاء بشكل مؤقت.وقال الكاظمي في تصريح  صحفي، إن “الحشد الشعبي الذراع الإيراني القوي بعد الحرس الثوري وإيران لن تفرط فيه ولا الزعامات الإطارية وكذلك المرجعية .وأضاف، أن سحب القانون جاء بشكل مؤقت لحين مغادرة ترامب للرئاسة الأمريكية  سواء بالوفاة او الاغتيال ، واكد ان خامنئي أكد على الزعامة الاطارية  العمل بالقانون داخليا لحين إقراره بشكل رسم يمن قبل النواب الشيعة ، وان الحشد باق مع بقاء المقاومة الإسلامية بزعامة إيران وحرسها الثوري ،وتابع، لايهمنا صوت الشعب العراقي الرافض للحشد الشعبي ولا لصوت أمريكا والغرب والعرب بل يكفينا رضا إيران فخرا واعتزازاً .

