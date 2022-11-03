نائب إطاري:سرقة (200) مليار دينار من أمانات نافذة بيع العملة!

نائب إطاري:سرقة (200) مليار دينار من أمانات نافذة بيع العملة!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية القيادي في ميليشيا العصائب علي تركي الجمالي، اليوم الخميس، عن قيمة الاموال التي سرقت من أمانات الشركات والحوالات المالية بعملية شراء الدولار من مزاد بيع العملة، مضيفا أن المبلغ الذي تمت سرقته لحد الان بلغ 200 مليار دينار عراقي.وقال تركي في حديث  صحفي، أنه “تم الاستيلاء على 200 مليار دينار عراقي في حكومة تصريف الاعمال السابقة”، مؤكدا أن “السرقة تمت من أموال الشركات التي وضعت امانات قبل الدخول في مزاد العملة وشراء الدولار”.وأضاف، انه “في زمن حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي تم تحويل شرط الدخول إلى مزاد بيع الدولار من الضمانات الخطية إلى الامانات المالية”.وتابع، أن “البعض من الشركات حاولت استرجاع هذه الامانات لكنها انصدمت بأن اماناتها قد سرقت من قبل عصابة مالية في زمن حكومة الكاظمي”، مشيرا إلى أن “تم الحفاظ على جميع أموال الأمانات في الحكومات التي سبقت حكومة الكاظمي”.وتأتي هذا السرقة بعد سرقة القرن التي تقدر بـ 2.7 مليار دولار من امانات الضرائب التي نفذتها شبكة كاملة تم القاء القبض على البعض منهم، وأيضا سرقة امانات الكمارك التي يجري التحقيق فيها الان من قبل لجنة النزاهة العامة والجهات المختصة.

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