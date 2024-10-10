نائب إطاري:س”ندافع” عن سيادة العراق

نائب إطاري:س”ندافع” عن سيادة العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توعد النائب عن ميليشيا العصائب علي تركي تركيا والولايات المتحدة الامريكية باللجوء الى المحكمة الدولية اذا استمر انتهاكها سيادة العراق. وقال تركي لن نقبل بالتجاوز التركي والامريكي على السيادة العراقية سواء كان التدخل سياسيا او تجاوزات على الحكومة العراقية او تدَخل أمني بضربات في قطعات من تركيا ومسيرات امريكية في مناطق أخرى” متوعدا “باللجوء الى القضاء الدولي في الاستمرار بانتهاكات البلدين مستقبلا”. وأكمل: ” لا يمكن لنا التهاون مع سيادة العراق ويجب اخراج القوات الأجنبية بشكل كامل من البلاد” مبينا ان “قرار المحكمة الاتحادية يوم أمس بهذا الخصوص كان واضحا”. وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قراراً تضمن تفسير عبارة “ذات سيادة كاملة” الواردة ضمن المادة (1) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وجاء في التوضيح إن “العبارة جاء فيها أن دستور جمهورية العراق ضامن لوحدة العراق وحيث ان تلك الوحدة تتطلب ان يكون للعراق سيادة كاملة على كامل أراضيه وأجوائه ومياهه الاقليمية، وهذا يتطلب كذلك إلزام جميع السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات اللامركزية والادارات المحلية الالتزام بأحكام الدستور بالحفاظ على وحدة العراق وعدم الإتيان بأي عمل يخل بسيادته. 

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