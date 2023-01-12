نائب إطاري:سنطرد القوات الأمريكية من العراق

نائب إطاري:سنطرد القوات الأمريكية من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  رهن النائب عن الإطار التنسيقي مهند الخزرجي، الخميس، تحقيق السيادة الكاملة للبلاد بالانسحاب الأميركي الكامل، مبينا البرلمان سيتجه نحو اخراج القوات الأجنبية خلال الفصل التشريعي المقبل.وقال الخزرجي في تصريح صحفي، ان “مجلس النواب ملزم بتحقيق الصوت الواضح خلال الفصل التشريعي للتصويت على إنهاء الوجود الأميركي ودعم سيادة البلاد”.واضاف ان “الجيش العراقي بكافة صنوفه قاد أصعب المعارك وأخرطها وقادر ايضا على درء المخاطر وحماية أرض وسماء العراق من دون اي تدخل خارجي”، مؤكدا ان “القرار السابق جاهز للتطبيق وسيتم دعم الحكومة في أي توجه نحو سحب القوات الأجنبية من البلاد ومنع أي خرق للسيادة”.وكانت وسائل إعلام قد كشفت عن قياد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمخاطبة السفيرة الأميركية في بغداد بشأن انهاء الوجود العسكري في بغداد وإمكانية الاستجابة من قبل البيت الأبيض.

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